Мы живем в разных Казахстанах – депутат о статистике и реальных зарплатах населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская усомнилась в правильности данных, предоставляемых Бюро национальной статистики относительно размера средней заработной платы и уровня безработицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в разных Казахстанах. Средний уровень заработной платы 340 тысяч тенге. Я сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности она в 3-4 раза меньше у большей части населения. Относительно статистики по уровню безработицы – удивительно, но на протяжении десяти лет на уровень безработицы в Казахстане не влияют никакие факторы: ни пандемия, ни экономический кризис. Он у нас всегда стабильно в пределах 4,6% до 5%», - сказала она обсуждения программы по повышению доходов населения до 2029 года на расширенном собрании партии «AMANAT» в Мажилисе.

Она отметила, что статистика, отражающая реальную ситуацию в социально-экономическом положении страны, необходима для принятия корректного программного документа.

На критику депутата ответил руководитель Бюро нацстатистики Жандос Шаймарданов. По его словам, расчет размера средней заработной платы осуществляется на основе информации, поступающей ежеквартально от предприятий.

«Мы получаем несколько показателей. Один из них – это фонд оплаты труда и количество занятых работников на предприятии. Заработную плату мы можем смотреть отдельно по предприятию и в разрезе регионов и отраслей. Это среднеарифметический показатель. На самом деле диапазон очень большой. Минимальную заработную плату – 70 тысяч тенге – у нас получает около 5-6% работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион, и два миллиона в месяц, и больше. Соответственно, когда мы смотрим эти диапазоны, мы рекомендуем повышение не только на среднеарифметическом уровне, но и медианном. По итогам первого квартала она составила 225 тысяч тенге», - пояснил он.

Как объяснил глава Бюро, разница между названной депутатом цифрой 340 тысяч тенге и 225 тысяч тенге складывается из того, есть работники, которые получают высокие зарплаты. Особенно в горнодобывающем секторе. В нефтедобывающей промышленности средняя зарплата составляет 766 тысяч тенге. Это в 2,2 раза выше, чем в среднем. В тоже время в ряде других отраслей, например, в сельском хозяйстве, заработные планы намного ниже. По итогам первого квартала средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 179 тысяч тенге. Это в 1,5 раза ниже, чем в среднем по экономике.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 5,2%, а уровень безработицы - 4,9%.