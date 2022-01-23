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    Мы за новое поколение инженеров! - специалисты космической связи Казахстана

    23 Января 2022, 19:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Республиканского центра космической связи (РЦКС), как и все казахстанцы, с большим вниманием слушали последние выступления Президента Казахстана и выражают поддержку всем инициативам Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основную часть сотрудников РЦКС составляют инженеры, поэтому особенно актуально для них прозвучало предложение Президента страны о том, что «приоритет нужно отдать техническим профессиям, предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников».

    «Сегодня специальность «космическая техника и технологии», которой мы учились и которую Казкосмос интегрировал в систему высшего образования Казахстана, актуальна и востребована. Мы являемся представителями первых выпусков этих космических специальностей», - рассказали Дарья Комарова и Карина Пангиреева, молодые специалисты РЦКС.

    Девушки приехали из Алматы летом 2021 года после окончания механико-математического факультета КазНУ имени Аль-Фараби 2021 года и вот уже полгода успешно работают инженерами космической связи в Центре управления полетами космическими аппаратами связи и вещания «Kazsat».

    «Во время встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями крупного отечественного бизнеса, которая состоялась на днях, еще раз было отмечено, что упор в образовании, в том числе и по международной программе «Болашак», будет сделан на технические специальности. Мы – за новое поколение инженеров!», - делятся своим мнением девушки.

    Молодые специалисты рассказали, что были впечатлены знаниями инженеров центра космической связи, с первых дней практики, а позже и работы, ощутили внимание, заботу, теплое отношение всех сотрудников. «Наша современная специальность инженера космической техники, сплоченный коллектив профессионалов космической связи Казахстана, любовь к космосу дали нам возможность понять, как работают наши космические аппараты связи «Kazsat», как управлять спутниками, по-настоящему быть причастными к делу государственной важности - бесперебойному обеспечению космической связью нашей страны – Республики Казахстан!», - сказали в заключение девушки.

    В свою очередь, руководство АО «РЦКС» отмечает, что предприятие уже многие годы ведет сотрудничество с ведущими ВУЗами страны по подготовке технических специалистов для космической отрасли Казахстана.

    «Национальная космическая система связи и вещания «Kazsat» - как часть общей структуры телекоммуникаций РК функционирует в штатном режиме», - подчеркнули в РЦКС.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Образование Наука Вузы Освоение космоса Молодежь
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