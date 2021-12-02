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    Мы всегда готовы к конструктивной критике – Аида Балаева

    2 Декабря 2021, 20:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Критика способствует повышению качества сериалов. Такое мнение высказала в ходе презентации исторических сериалов от от телеканала «Qazaqstan» в «Казмедиацентре» министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

    «Съемка кино, в том числе производство исторической медиапродукци – это не разовое создание интересных вещей. Это требует высокого качества и глубокого содержания. Особенно исторические сериалы, которые являются идеологическим инструментом формирования сознания поколения. Поэтому Глава государства в своей статье «Независимость дороже всего» обратил особое внимание на этот вопрос. В этом есть свой смысл. Мы не должны забывать о прошлом, чтобы знать цену Независимости. Какие пути мы прошли в истории, какие у нас были деятели? Мы все должны это объяснить нашим потомкам», – сказала А. Балаева.

    По ее словам, именно поэтому Президент дал поручение увеличить выпуск исторических сериалов. С помощью этих сериалов подрастающее поколение будет ознакомлено с историческими личностями и их образцовым жизненным путем.

    «Конечно, нет ничего безупречного. Поэтому мы не ждем только похвал. Это очень важно. Ваши справедливые оценки, напоминания, мнения помогут выявить недостатки, повысить качество следующих фильмов», – подчеркнула министр.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Культура СМИ Связь, ТВ, IT МИОР
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