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    Мы умеем договариваться - Кайрат Сарыбай о деятельности СВМДА

    17 Октября 2022, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай пояснил суть обновленного Каталога мер доверия организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная работа СВМДА базируется на реализации мер доверия, которые перечислены в Каталоге. Каталог был обновлен в прошлом году на уровне министров иностранных дел. Это значительное достижение для любой международной организации, когда обновляется становой хребет организации. Мы наблюдаем, что в ходе обновления появился ряд новых направлений. В частности, государства-члены договорились сотрудничать по безопасности информационно-коммуникационных технологий. Россия и Китай в рамках Каталога сразу заняли позицию координатора на 2022-2023 годы. В дополнение развития новеллы Каталога предложили принять заявление на уровне лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности», - пояснил Кайрат Сарыбай на пресс-конференции в СЦК.

    «В чем преимущество нашего азиатского объединения? В том, что мы умеем договариваться. Процесс СВМДА характеризуется принципом: мы развиваемся уверенно, быстро, по принципу «от простого к сложному», - добавил К. Сарыбай.

    Говоря о Каталоге мер доверия, генсек проинформировал, что был обновлен вопрос эпидемиологической безопасности.

    «К примеру, один благотворительный фонд, работающий в Казахстане, чтобы наполнить меры доверия конкретным содержанием предложил ряду стран ряд медикаментов, в которых тогда не нуждались в Казахстане. Таким образом, СВМДА - это не только посиделки, выработки каких-то бумаг. Обновленный Каталог тут же начал действовать», - подчеркивает Кайрат Сарыбай.

    По его словам, в этом году на уровне Президента Казахстана выдвинута еще одна амбициозная задача - собрать целый совет, который на системной основе изучал бы вопросы продвижения взаимосвязанности на азиатском континенте.

    «СВМДА сегодня очень востребовано, и в динамике предлагает все время новые инициативы. Это показывает, что есть стремление всех государств Азии к поиску новых путей сотрудничества, выстраиванию диалога по новым направлениям», - заключил спикер.


    Фото: ortcom.kz




    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК СВМДА
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