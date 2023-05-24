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    «Мы свою критику доносим до коллег»: Серик Жумангарин озвучил проблемы в работе Союза

    24 Мая 2023, 23:46

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин подвел итоги пленарной сессии II Евразийского экономического форума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для наших граждан, для нашего бизнеса важны практические результаты. Они все оформлены в одной простой формуле. Это формула четырех экономических свобод. Свобода движения товаров, работ, услуг и капитала. Поэтому, без организации нормальной работы в рамках четырех экономических свобод говорить об экономической привлекательности, популярности Союза среди наших граждан не приходится», - считает Серик Жумангарин.

    Он отметил, что фактические результаты были озвучены сегодня в рамках докладов главами государств-членов ЕАЭС на пленарном заседании II Евразийского экономического форума. В их числе, рост товарооборота, рост ВВП и другие показатели.

    «Сравнительную статистику уже дали, но скептицизм все равно возникает. Мы свою критику доносим до коллег. Они доводят до нас. Но определенные, естественно протекционистские движения есть. Это и ветеринарные, и СФС-меры (прим.ред., санитарные, фитосанитарные), и это досмотр транспорта, он еще существует. Но это вопросы практические, которые мы должны решать в обозримом будущем, это буквально 2023-2024 годы», - подчеркнул замглавы правительства.

    Он добавил, что в связи с предстоящим завершением сроков реализации Стратегии ЕАЭС – 2025 главами государств поставлена задача обеспечить решение всех проблемных вопросов.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Экономика Видео ЕАЭС Серик Жумангарин Минторговли
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