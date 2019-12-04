Мы стремимся к своей модели – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о модели развития, которую избрал Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы стремимся к своей модели. Мы стремимся к развитию демократии. А, кстати, демократия, в отличие от утверждений некоторых журналистов, существует в Республике Казахстан. У нас более 3500 неправительственных организаций, которые мы поддерживаем. Я упомянул Национальный совет общественного доверия, куда вошли известные журналисты, общественные деятели, блогеры, экономисты, с которыми я время от времени консультируюсь. Мы выстроили рыночную экономику. По показателю doing business (индекс Всемирного банка, отражающий качество условий для ведения бизнеса - ред.) Казахстан находится на 25 месте в мире. Россию по этому коэффициенту мы опережаем», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.

Президент РК также рассказал об отношении нашей страны к Евросоюзу в целом и к Германии в частности.

«Для Казахстана Германия является ключевым европейским партнером. 86% торговли Германии с Центральной Азией приходится именно на Казахстан. Во время визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум по приблизительным оценкам на сумму около двух миллиардов долларов. Вообще, отношение Казахстана к Европейскому союзу исключительно положительное. В 2018 году объем торговли Казахстана с ЕС превысил 37 млрд долларов, это половина всего внешнеторгового оборота нашей страны. Более 80% германских инвестиций в нашу экономику приходится на несырьевой сектор. Это очень важно», - отметил Глава государства.

«Германия является мировым лидером в области машиностроения, обработки ресурсных материалов и так далее. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ней. Так что все интересные сферы будут представлены потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия, дадим площадки в наших десяти специальных экономических зонах», - добавил К. Токаев.

Фото: www.facebook.com/Берік-Уәли