Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    «Мы просто космос» – челлендж в TikTok в поддержку казахстанского космоса набирает обороты

    4 Ноября 2022, 20:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 25 миллионов просмотров в TikTok набрал челлендж по хэштегу #мыпростокосмос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инициатором проекта в поддержку казахстанского космоса на базе видеоплатформы TikTok выступило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Челлендж по хэштэгу #мыпростокосмос запущен 20 сентября 2022 года и был актуален по 12 октября. В течение этого времени участники делились своими знаниями о космосе и задавали вопросы летчику-космонавту, Народному Герою Казахстана Айдыну Аимбетову, который стал главным лицом этого просветительского проекта.

    По решению комиссии победителями челленджа стали молодые блогеры Бакытжан Ыбрашев и Рашит Ильясов. Именно им посчастливилось посетить 26 октября 2022 года космодром Байконур и вместе с А. Аимбетовым принять участие в прямом эфире с места запуска космического грузовика «Прогресс МС-21».

    Участие в проекте приняли национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», Назарбаев Университет, Московский государственный Университет, специалисты космической сферы Казахстана.

    Кроме космического челленджа, который был организован во время Всемирной недели космоса и в знак 65-летия запуска с Байконура первого спутника Земли, были проведены прямые эфиры с платформы TikTok с лидерами мнения, которые дали возможность пользователям многое узнать про аэрокосмическую деятельность страны.

    «Наша цель - пробудить интерес к сфере космоса и космической инженерии среди молодёжной аудитории, вывести тему аэрокосмической промышленности Казахстана на новый уровень, шире осветить работу космической отрасли в социальных сетях для большей ее популяризации», - отметили в пресс-службе МЦРИАП РК.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Соцсети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
    NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»
    МВД проверит причастность полицейских Павлодарской области к торговле наркотиков
    Космический грузовик «Тяньчжоу-5» запустили к орбитальной станции Китая
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров