Мы поддерживаем тех, кому трудно - волонтер из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председатель объединения молодежных и студенческих отрядов «Атамекен» Нурлыбек Мусин считает своим долгом помогать нуждающимся и одиноким актюбинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с другими активными актюбинцами он оказывает помощь одиноким гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям. Входит в состав общественного совета области.

«В связи с режимом чрезвычайного положения в стране две недели назад мы начали работу по оказанию помощи нуждающимся. Занимаемся доставкой продуктовых наборов тем, кто не может выйти из дома, иногда сами собираем средства и развозим продукты. Недавно мы сами собрали деньги и закупили продукты для 15 многодетных нуждающихся семей. Списки нам дали в центре занятости. Сегодня мы съездили, закупили продукты для одинокой пенсионерки, дочь которой проживает в России.

Считаю, что мы, молодежь, должны помогать нуждающимся тем, чем можем, и поддерживать в эти дни тех, кому трудно. Это наш гражданский долг. Думаю, что помогать нужно всегда.

В летний период наши студенты активно участвуют в оказании помощи по хозяйству ветеранам и одиноким пенсионерам. Мы же как организация помогаем студентам трудоустроиться в летний период», - отмечает Н. Мусин.