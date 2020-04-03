Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мы поддерживаем тех, кому трудно - волонтер из Актобе

    3 Апреля 2020, 23:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председатель объединения молодежных и студенческих отрядов «Атамекен» Нурлыбек Мусин считает своим долгом помогать нуждающимся и одиноким актюбинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вместе с другими активными актюбинцами он оказывает помощь одиноким гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям. Входит в состав общественного совета области.

    «В связи с режимом чрезвычайного положения в стране две недели назад мы начали работу по оказанию помощи нуждающимся. Занимаемся доставкой продуктовых наборов тем, кто не может выйти из дома, иногда сами собираем средства и развозим продукты. Недавно мы сами собрали деньги и закупили продукты для 15 многодетных нуждающихся семей. Списки нам дали в центре занятости. Сегодня мы съездили, закупили продукты для одинокой пенсионерки, дочь которой проживает в России.

    Считаю, что мы, молодежь, должны помогать нуждающимся тем, чем можем, и поддерживать в эти дни тех, кому трудно. Это наш гражданский долг. Думаю, что помогать нужно всегда.

    В летний период наши студенты активно участвуют в оказании помощи по хозяйству ветеранам и одиноким пенсионерам. Мы же как организация помогаем студентам трудоустроиться в летний период», - отмечает Н. Мусин.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Благотворительность Общество Молодежь Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане