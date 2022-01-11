Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после разрушительных событий - посол Великобритании в РК Кэйти Лич

    11 Января 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после разрушительных событий. Об этом сообщила в сети Twitter посол Великобритании в Казахстане Кэйти Лич, передает МИА «Казинформ».

    «Шокирована насилием и разрушениями с которыми столкнулись жители Алматы за последнюю неделю. Другие города также пострадали от насильственных нападений. В день национального траура, от имени Правительства Её Величества выражаю наши глубокие соболезнования семьям и близким трагически погибших. Мы поддерживаем Казахстан в восстановлении после этих разрушительных событий», - написала посол Великобритании в Казахстане Кэйти Лич.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Великобритания Общество ЧП-2022
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта