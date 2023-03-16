Мы почувствовали поистине братское отношение - Президент Турции о помощи Казахстана после землетрясения

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Анкаре, передает МИА «Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Искренне рад, что Вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибли 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение», – подчеркнул Президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



