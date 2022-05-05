Мы не сможем развивать экономику при высокой базовой ставке - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что геополитическая напряженность будет сохраняться, и в этих условиях Казахстан должен искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста, указав на низкий уровень кредитования экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны быть готовы к внешним рискам и одновременно, видимо, искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста. В этой связи, я хотел бы обратить внимание на вопрос, который депутаты постоянно поднимают - низкий уровень кредитования экономики страны», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания Сената.

По словам Маулена Ашимбаева, сегодня кредитование экономики сохраняется на уровне 25% от Валового внутреннего продукта (ВВП). В более-менее развивающихся странах этот показатель на уровне 60-70%. В Сингапуре, Корее, ряде европейских стран - 150%.

«Мы сжимаем все последние годы именно кредитование нашей экономики. На это работает и высокая процентная ставка в 14%. Мы понимаем, что это сегодня чуть ли не главный механизм Правительства для сдерживания инфляции. Ну а дальше как? Если внешние риски будут сохраняться, мы с этой достаточно высокой процентной базовой ставкой не сможем развивать нашу экономику», - подчеркнул спикер Сената.

Маулен Ашимбаев обратил внимание на то, что все эти годы в стране держат достаточно высокую базовую ставку.

«При этом одновременно и сейчас мы рассматриваем вопрос субсидирования процентной ставки из республиканского бюджета для бизнеса. С одной стороны, банки не кредитуют экономику или кредитуют на высокой процентной ставке. С другой стороны, мы берем наши же народные государственные деньги и субсидируем процентную ставку для малого и среднего бизнеса», - сказал он.

Как добавил спикер, крупный бизнес субсидируется через Банк развития Казахстана.

«Получается, что мы держим высокую процентную ставку, одновременно расходы из государственного бюджета идут на то, чтобы уменьшить эту процентную ставку. Мы в каком-то замкнутом кругу оказываемся. Но и самое здесь любопытное, похоже, что эта ситуация устраивает и соответствующие государственные органы, и банки второго уровня. Меньше рисков, меньше ответственности, меньше отвечать за деньги, меньше потом на какие-то вопросы давать ответы. Лучше не финансировать, лучше все это «зажать», и таким образом, за счет сырьевых компаний, за счет высоких цен на нефть, на металлы и так далее, какой-то уровень экономики обеспечиваем», - считает Маулен Ашимбаев.

По словам председателя Сената, во всех условиях пришло время сформировать видение того, как дальше будет расширяться кредитование экономики.

«В этой связи вопрос, который депутаты поднимают - нужно ли нам законодательно закрепить двойной мандат Национального банка? Двойной мандат - ответственность за сдерживание инфляции, ответственность за развитие экономики. Как в развитых странах. Мы так понимаем, мандат у нас один - это сдерживание инфляции», - заявил Маулен Ашимбаев, предложив рассмотреть данный вопрос в июне в рамках отчета Правительства по исполнению республиканского бюджета за прошлый год.

Фото: senate.parlam.kz