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    Мы не признаем квазигосударственных объединений - Президент РК

    17 Июня 2022, 21:51

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, не Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных объединений, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются. Но я хотел бы отметить следующее, современное международное право – это Устав ООН. Два основных принципа, заложенных в устав, в современное время пришли во взаимное противоречие друг с другом – это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение», - сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы.

    Глава государства отметил, что отцы - основатели ООН в свое время этот момент не учли, видимо, а, возможно, и специально внесли как компромисс.

    «Два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. Коль скоро они противоречат, есть и разные понимания. Одни говорят, что территориальная целостность государства – это святое. Другие говорят, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право и могут создать собственное государство, могут отделиться по собственному желанию от него. Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет организовано на всем земном шаре, вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных объединений, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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