Мы не должны допускать политической кампанейщины - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии инаугурации заявил, что нельзя допускать политической кампанейщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В упорной борьбе за свободу Казахстан обрел свою независимость. Мы должны дать справедливую оценку историческим личностям, внесшим огромный вклад в создание и укрепление нашего суверенного государства. Только время и история позволят дать оценку успехам и просчетам. Время – самый справедливый судья, история – мерило истины. Поэтому мы не должны допускать политической кампанейщины», - сказал Касым-Жомарт Токаев. «Если мы хотим стать справедливым государством, мы должны объективно оценивать прошлое и извлекать из него уроки. «Хорошему учись, от плохого подальше держись». Этого правила должно придерживаться устремленное в будущее государство», - добавил Президент.

Также Глава государства подчеркнул, что он часто говорит о том, что люди должны прививать такие благородные качества, как патриотизм, трудолюбие, любознательность, новаторство, созидание, солидарность и милосердие.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.



