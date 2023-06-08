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    Мы намерены поддержать Казахстан как одного из крупнейших в мире экспортеров зерна – комиссар ЕС

    8 Июня 2023, 22:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский пообщался с телеведущей телеканала Jibek Joly Кунсаей Курмет на тему сотрудничества Казахстана и ЕС в области сельского хозяйства на полях Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе интервью Януш Войцеховский подчеркнул, что главная задача сейчас – обеспечить продовольственную безопасность на глобальном уровне в условиях нестабильной ситуации в мире. По его словам, у Казахстана есть шанс увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

    Комиссар ЕС по сельскому хозяйству сообщил, что у него была очень продуктивная встреча с министром сельского хозяйства РК Ерболом Карашукеевым. Стороны договорились организовать в следующем году специальную миссию Европейского Союза в Казахстан. Представители бизнеса с обеих сторон, ЕС и Казахстана, обсудят, как улучшить двустороннее сотрудничество и как побудить бизнесменов из Европейского Союза инвестировать в Казахстан.

    «Завтра у меня двусторонняя встреча с президентом Токаевым. У нас будет возможность представить эту идею и организовать эту миссию. Мы хотим укреплять отношения с Казахстаном», – отметил он.

    «Наше намерение — рассматривать Казахстан не только как потенциального экспортера сельхозпродукции в Европу, но и поддерживать Казахстан в его роли одного из крупнейших экспортеров зерна в мире, поддерживать казахстанский экспорт во всех направлениях», — сказал Януш Войцеховский.

    По словам эксперта, для обеспечения экспорта необходима инфраструктура, поскольку Казахстан имеет огромный потенциал для производства, но экспортные возможности ограничены из-за географических условий. Это область будущих совместных инвестиций для создания инфраструктуры, поддержки экспорта из Казахстана.

    Комиссар ЕС по сельскому хозяйству также высоко оценил перемены и быструю модернизацию страны, сказав, что он вовсе не удивлен, поскольку имеет многолетний опыт сотрудничества с Казахстаном.

    «Я был в Казахстане раньше. В нашей стране много изменений. Это хорошая база для сотрудничества с Европейским Союзом», — сказал он в заключение.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Сельское хозяйство
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