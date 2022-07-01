Мы должны повысить транзитный потенциал и поддержать бизнесменов – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в новом формате провел заседание Совета отечественных предпринимателей, созданного по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

На повестку заседания были вынесены вопросы экономической и транспортной политики.

Открывая мероприятие, Премьер-Министр отметил, что общими усилиями Правительства и бизнес-сообщества можно добиться больших успехов во многих отраслях экономики и преодолеть возникающие трудности.

«Нужны взвешенные и продуманные меры. В рамках Совета мы планируем обсуждать актуальные вопросы социально-экономического развития страны, улучшения делового и инвестиционного климата и другие вопросы предпринимательства. В этой связи заседания будут проводиться на регулярной основе», - отметил Алихан Смаилов.

В рамках первого вопроса повестки министр национальной экономики Алибек Куантыров презентовал проект экономической политики.

Ключевой задачей новой политики является построение открытой и свободной модели развития, направленной на максимальное раскрытие потенциала всех экономических агентов, обеспечение социального равенства и рыночное распределение доходов через предпринимательство, поощрение и защиту честной конкуренции.

«Основной целью этого документа является обеспечение устойчивого социально-экономического развития с повышением реального благосостояния наших граждан», - сказал Алихан Смаилов и призвал представителей бизнес-сообщества внести свои предложения по его дополнению.

С докладом по второму вопросу повестки выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Он сообщил, что на сегодняшний день в части железнодорожных грузовых перевозок, автомобильного и морского транспорта, а также авиаперевозок государством принимаются системные меры развития.

Так, проводится планомерная модернизация железнодорожной инфраструктуры, принят план обновления подвижного состава, внедряются меры господдержки предпринимателей, актуализируется система распределения разрешительных бланков.

Кроме того, ведется работа по созданию контейнерного хаба в порту Актау, обновляется речной флот страны, проводится капитальный ремонт судоходных шлюзов, устраняются «узкие места» на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте (ТМТМ), приняты планы по расширению географии полетов, увеличивается парк воздушных судов.

В ходе заседания также выступили директор ТОО «AUDACIA Express» Бакытбек Кадиров и основатель группы компаний «DALA» Болатбек Нажиметденулы, которые подняли проблемные вопросы в сфере грузоперевозок.

«Взаимодействие с бизнесом должно быть налажено по всем направлениям. Вопросы, которые сегодня подняли коллеги, нужно в обязательном порядке проработать и найти решения», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Участники также обсудили актуальные вопросы в сферах логистики, транзита, инфраструктурного развития и налогообложения.

Подводя итоги заседания, глава Правительства поручил Министерству национальной экономики учесть все высказанные предложения бизнеса в разрабатываемых подходах по экономической политике и провести совместные обсуждения.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено пересмотреть все требования в сфере транспорта с целью сокращения необоснованных требований и повышения конкурентоспособности данной отрасли, а также совместно с бизнес-сообществом обеспечить качественную разработку проекта Стратегии транспортного развития Казахстана.

Премьер-Министр добавил, что работа по развитию и поддержке предпринимательства будет продолжена в тесном взаимодействии, в том числе на площадке Совета отечественных предпринимателей.

«Дорогу осилит идущий. Если мы будем планомерно и последовательно двигаться, результат будет. Риски по транспортной отрасли мы постоянно анализируем, в этом направлении возникают новые барьеры и вызовы. Поэтому мы должны принимать меры по повышению нашего транзитного потенциала и поддержке отечественных бизнесменов, которые работают в этой сфере», - заключил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz