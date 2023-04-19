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    Мы должны действовать только в правовом поле – Магзум Мирзагалиев о протесте нефтяников

    19 Апреля 2023, 13:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После совещания по вопросам социально-экономического развития страны под председательством Президента председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев подробно разъяснил ситуацию с протестом нефтяников. По его словам, мы должны действовать только в правовом поле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 из этих сотрудников в прошлом году были у нас перед зданием, и тогда они отстаивали интересы совершенно другой компании. В этом году они пришли отстаивать интересы уже другой компании. И та компания, которая работала в прошлом году и которая их уволила, вызвалась принять их на работу. И это не одна компания, я могу привести в пример две-три компании, директоров которых мы пригласили встретиться. Сам конфликт, как мне кажется, достаточно неконструктивен. Есть разногласия между участником тендера и «Озенмунайгаз», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    По его словам, когда вышла первая информация о том, что сотрудники не согласны с результатами тендера, им дали наивысшее коммерческое предложение.

    «Мы должны действовать только в правовом поле. У нас было семь участников конкурса, и их компания предложила наивысшее по цене. Соответственно, выиграло другое предприятие. Компания обратилась в «Самрук-Казына». «Самрук-Казына» провела проверку и дала вердикт, что конкурс был проведен без нарушений. Но при всем этом «Озенмунайгаз», чувствуя свою ответственность, предложила провести переговоры между выигравшей компанией и теми людьми. Переговоры проводятся, но люди отказываются выходить на работу. Это наталкивает на определенные мысли. То есть, если людям нужна работа – соглашайтесь на тех же условиях. Но мы говорили о том, что мы дадим уже трехлетний договор», - добавил глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев.

    Ранее Магзум Мирзагалиев заявил о том, что более трех часов разговаривал с инициатором группы протестовавших нефтяников.

    Также сообщалось, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    КазМунайГаз Общество
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