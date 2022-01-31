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    МВД РК: Задержана ОПГ, похищавшая нефтепродукты и имущество с предприятий «Казатомпрома»

    31 Января 2022, 13:45

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При координации МВД департаментом полиции Туркестанской области в Созакском районе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением в особо крупных размерах горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей с предприятий «Казатомпрома», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    При попытке вывоза ГСМ и иных ТМЦ задержана группа, куда входило более 10 человек, среди которых были судимые и приверженцы деструктивных религиозных течений.​ По оперативным данным ими ежемесячно похищалось имущество на десятки миллионов тенге.

    Радиационная опасность похищаемых предметов и несоблюдение условий перевозки и хранения не останавливала преступников при их реализации.

    Они также занимались вымогательством, «покровительством» предпринимателей и рэкетом. Для укрепления своих позиции в криминальной среде устраивали разборки с применением оружия.

    В ходе обысков у задержанных обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, сомнительная религиозная литература, денежные средства, добытые преступным путем, а также блокноты с «черной бухгалтерией» и материальные ценности, похищенные с предприятий национальной атомной компании Казахстана.

    Начаты досудебные расследования по статьям 197(Транспортировка и приобретение нефти и нефтепродуктов), 287(Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов) и 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами) УК РК. По остальным фактам проводится сбор доказательной базы.

    Все оперативные мероприятия проводились с санкции прокурора, виновные лица задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор. МВД будет всегда бороться с преступностью для обеспечения защиты граждан и интересов государства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казатомпром Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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