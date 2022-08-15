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    • МВД РК: В каких регионах завершилась акция по выкупу оружия у населения

    15 Августа 2022 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акция по выкупу оружия у населения продолжается в Казахстане, на эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения общественной безопасности и профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия, МВД ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В текущем году, данная акция стартовала с 25 апреля, на эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге», - сказала Шугыла Турлыбек.

    По результатам мероприятия, по данным МВД, в органы внутренних дел обратились более 1 тыс. граждан, которыми добровольно сданы 1,3 тыс. единицы огнестрельного оружия, более 9 тыс. патронов к нарезному оружию.

    Акция уже завершена в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жетисуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Улытауской областях в связи с освоением выделенных средств.

    «Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму 1,8 млрд тенге», - добавила Шугыла Турлыбек.


    Фото: www.kirovsk.by



    Автор:

    Серик Сабеков

    #МВД РК #Регионы #Общество
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