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    МВД РК не вводит ограничения на получение ИИН иностранцами

    27 Мая 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК не ставит ограничения на получение ИИН иностранцами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «МВД не ставит ограничения на получение ИИН иностранцами. Услуга приостановлена в режиме онлайн по техническим причинам в eGov. При необходимости можно обратиться в любой филиал Центра обслуживания населения», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    В МВД также уточнили, что с начала года оформлено 90100 ИИН для иностранцев. Из них 35960 ИИН получили граждане Российской Федерации. Количество украинских граждан, получивших казахстанский ИИН – 637.

    Ранее в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили о том, что иностранцы могут получить ИИН пока только в режиме оффлайн, обратившись в ЦОНы.

    На сайте eGov указано, что услуга недоступна по техническим причинам. В «Правительстве для граждан» приносят извинения за предоставленные неудобства. Сообщается, что услуга будет доступна в ближайшее время. Для получения услуги просят обращаться в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Россия МВД РК Общество Политика
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