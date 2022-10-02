МВД прокомментировало выдворение из Казахстана российского врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел Республики Казахстан прокомментировало выдворение из страны российского врача, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

В социальной сети вышла информация о выдворении из страны российского врача.

По данным управления миграционной службы ДП города Алматы, 23 сентября была произведена передача сотрудникам Пограничной службы КНБ РК в контрольно-пропускном пункте «Кордай авто» гражданина РФ Р. Алферова.

«Решением судьи Наурызбайского районного суда от 27 июля 2021 года гражданин РФ Р. Алферов был выдворен за пределы РК по исковому заявлению УП Алмалинского района ДП города Алматы за нарушение законодательства Казахстана. Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении. Вместе с тем сообщаем, что он в период пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности», - сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Ранее сообщалось, что под следствие попал пластический хирург Роман Алферов. Скончалась его пациентка Ж. Рахманова. В клинике «Москва de Luxe» в декабре 2017 года ей проводили операцию по липосакции живота и бедер. В августе 2020 года пластического хирурга частной клиники Романа Алферова приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в Алматы.



