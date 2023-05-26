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    МВД опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях

    26 Мая 2023, 14:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК опубликовало номера для сообщений о наркопреступлениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    МВД серьезное внимание обращает на борьбу с наркотиками, особенно с синтетическими их видами. Вместе с тем, учитывая современные технологии, способы распространения наркотиков и вовлечения в преступную деятельность лиц, министерство рассчитывает на содействие и поддержку неравнодушных граждан.

    Информацию о ставших известных фактах наркоправонарушений, распространения наркотиков, в том числе через мессенджеры, нанесения граффити о наркотических средствах и размещения закладок предлагается направлять на следующие телефоны органов внутренних дел своего региона, а также по мобильному приложению «102», через Е-Өтініш или непосредственно в департамент по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел.

    Любая информация будет принята дежурным сотрудником подразделения по противодействию наркопреступности, проверена с принятием мер экстренного реагирования.

    Астана: 8-(7172)-71-63-93;

    Алматы: 8-(7272)-54-40-42;

    Шымкент: 8-(7252)-97-67-54;

    Абайская область: 8-747-877-16-69;

    Акмолинская область: 8-(7162)-29-93-74;

    Актюбинская область: 8-(7132)-55-77-95;

    Алматинская область: 8-(7282)-24-22-37;

    Атырауская область: 8-(7122)-98-21-55;

    Восточно-Казахстанская область: 8(7232)-57-78-92;

    Жамбылская область: 8-(7262)-99-78-20;

    Жетысуская область: 8-(7282)-60-83-42;

    Западно-Казахстанская область: 8-(7112)-98-45-71;

    Карагандинская область: 8-(7212)-40-70-90;

    Кызылординская область: 8-(7242)-27-55-42;

    Костанайская область: 8-(7142)-52-61-10;

    Мангистауская область: 8-(7292)-47-50-64;

    Павлодарская область: 8-(7182)-39-10-38;

    Северо-Казахстанская: область 8-(7152)-39-41-93;

    Туркестанская область: 8-(7253)-35-85-80;

    Улытауская область: 8-(7711)-95-69-99;

    Департамент полиции на транспорте: 8-(7172)-71-59-95, 94-32-62;

    Министерство внутренних дел: 8 (7172) 72-21-05, 71-46-21.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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