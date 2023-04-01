Музыкант Бекзат Ракымов завоевал Гран-при V международного конкурса пианистов в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский музыкант Бекзат Ракымов стал обладателем премии Гран-при в старшей категории V Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония награждения прошла на сцене Московского международного дома музыки. Среди участников и лауреатов - молодые пианисты из Казахстана, Китая, России и Южной Кореи в возрасте от 8 до 22 лет.

Как рассказал председатель жюри, почетный академик Болонской филармонической академии Александр Романовский, международный конкурс пианистов проводится раз в два года, каждый этап длится несколько месяцев, в ходе которых участники проходят четыре тура. Все музыкальные произведения должны быть исполнены участниками наизусть на протяжении всех трех этапов конкурса. Звание главного лауреата получают три победителя в разных возрастных группах.

«Впервые, в этом году мы решили поделить наш главный приз - Гран-при, потому что участники были действительно достойны того, чтобы они помнили себя как победителей этого конкурса. Это участник из Казахстана Бекзат Ракымов и мальчик из Ростова-на-Дону Михаил Кан. Они показали очень хорошие музыкантские качества», - сообщил руководитель жюри.

Он добавил, что имя Бекзата Ракымова давно знакомо ему благодаря участию молодого исполнителя в ряде музыкальных конкурсов.

«Нас очень порадовал его очень серьезный глубокий подход к музыке. К тому же он обладает набором качеств, которые позволяют преодолевать все сложности, которые стоят на пути у каждого творческого человека. То, как он выступал в полуфинале и финале было настолько убедительным, что он получил свою победу фактически единогласным мнением жюри», - признался российский мэтр.

«Этот конкурс подобрала мне моя мама. Мы с октября прошло года готовились к нему, я очень хотел показать то, на что способен, - рассказал Бекзат Ракымов в преддверии награждения. - Я очень благодарен своему преподавателю Рысиной Дарье Владимировне. Мы занимались почти каждый день и вот получили результат. Очень рад тому, что представлял не только свою музыкальную школу, но и свою Родину - Казахстан. Для меня это большая ответственность».

Бекзат Ракымов добавил, что в полуфинале исполнял «Симфонические этюды» Р. Шумена, «Andante Maestoso» из балета Щелкунчик П. Чайковского и двенадцатую рапсодию Ф. Листа. Главную победу в конкурсе ему принесло выступление с симфоническим оркестром - Первый концерт для фортепиано с оркестром С. Прокофьева.

Церемонию награждения продолжил гала-концерт с участием симфонического оркестра и победителями конкурса.

Молодой музыкант Бекзат Ракымов родился в 2002 году в Алматы. Учился в Республиканской казахской специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей имени А. Жубанова (Алматы) в классе Казыбековой Г. К. В настоящее время обучается на 3-м курсе Российской академии музыки им. Гнесиных (класс доц. Рысиной Д.В.). Выступал с сольными концертами в Государственном театре оперы и балета «Астана-опера», в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, в концертных залах Милана, Москвы, Тулы. Лауреат крупных международных и отечественных конкурсов.