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    Мужская и женская сборные Казахстана по парадзюдо победили в командном чемпионате Азии

    30 Апреля 2023, 17:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решающими для обеих наших команд стали схватки с Узбекистаном. Об этом сообщил в Telegram-канал министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

    Женская сборная в составе Альфии Тилеккабыл, Даяны Федосовой, Зауре Айтек, Акмарал Науатбек и Динары Кужуловой выиграла в финале со счетом 3:2. Команда Узбекистана стала второй, третьими стали спортсменки из Индии.

    Мужская сборная Казахстана победила со счетом 4:0. Однако схватки были непростыми. Так, Олжас Оразалыулы, завоевавший бронзовую медаль в одиночных соревнованиях, встретился на татами с чемпионом Олимпиады в Токио Ферузом Саидовым. Наш спортсмен одержал победу в дополнительное время.

    В мужских соревнованиях приняли участие 5 сборных. Это Казахстан, Узбекистан, Индия, Монголия и команда IBSA, в состав которой вошли парадзюдоисты из Таиланда, Тайбэя и Индонезии. Честь нашей страны отстаивали: Ергали Шамей, Жанбота Аманжол, Ерлан Утепов, Олжас Оразалулы, Абылай Адильбеков и Ерлан Конкиев.

    «Я поздравляю наших спортсменов и всех казахстанских болельщиков с этим замечательным результатом. Также отмечу, что казахстанские парадзюдоисты очень достойно выступили в одиночных соревнованиях, завоевав четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Желаю им не менее успешного выступления на играх в Париже. Мы, в свою очередь, продолжим активно развивать параспорт и создавать условия для занятия физической культурой для людей с особыми потребностями», - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Минкультуры Дзюдо
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