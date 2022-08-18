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    Мужчину судят в Великобритании за намерение убить королеву из арбалета

    18 Августа 2022 14:11

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Великобритании во время судебного слушания в среду заявила, что мужчина, проникший на территорию Виндзорского замка с арбалетом, намеревался убить королеву, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    20-летний Джасвант Сингх Чайл обвиняется в соответствии с законом о государственной измене в намерении «нанести вред личности Ее Величества королевы Елизаветы II или встревожить Ее Величество». Ему также были предъявлены обвинения в угрозе убийства и хранении наступательного оружия.

    Чайл был арестован в королевской резиденции к западу от Лондона на Рождество 2021 года, когда там гостила королева. Перед задержанием он якобы сообщил полиции: «Я здесь, чтобы убить королеву».

    Прокуратура утверждает, что бывший работник супермаркета из города Саутгемптона на юге Англии был одет в капюшон и маску, нес заряженный арбалет со снятым предохранителем. Сторона обвинения утверждает, что Чайл хотел отомстить британскому истеблишменту за его обращение с индусами и разослал видео примерно 20 знакомым, где сообщал о планах убить королеву.

    Власти сообщили, чтобы сблизиться с королевской семьей, Чайл пытался поступить на службу в британскую армию и полицию Министерства обороны.

    На слушании в лондонском Вестминстерском магистратском суде Чайл присутствовал дистанционно из психиатрической больницы строгого режима Бродмура. Он будет содержаться под стражей до следующего судебного заседания, которое пройдет 14 сентября.


    Фото: REUTERS / Simon Dawson/File Photo

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #Великобритания #Судебный процесс #Мировые новости
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