Мужчину судят в Великобритании за намерение убить королеву из арбалета

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Великобритании во время судебного слушания в среду заявила, что мужчина, проникший на территорию Виндзорского замка с арбалетом, намеревался убить королеву, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

20-летний Джасвант Сингх Чайл обвиняется в соответствии с законом о государственной измене в намерении «нанести вред личности Ее Величества королевы Елизаветы II или встревожить Ее Величество». Ему также были предъявлены обвинения в угрозе убийства и хранении наступательного оружия.

Чайл был арестован в королевской резиденции к западу от Лондона на Рождество 2021 года, когда там гостила королева. Перед задержанием он якобы сообщил полиции: «Я здесь, чтобы убить королеву».

Прокуратура утверждает, что бывший работник супермаркета из города Саутгемптона на юге Англии был одет в капюшон и маску, нес заряженный арбалет со снятым предохранителем. Сторона обвинения утверждает, что Чайл хотел отомстить британскому истеблишменту за его обращение с индусами и разослал видео примерно 20 знакомым, где сообщал о планах убить королеву.

Власти сообщили, чтобы сблизиться с королевской семьей, Чайл пытался поступить на службу в британскую армию и полицию Министерства обороны.

На слушании в лондонском Вестминстерском магистратском суде Чайл присутствовал дистанционно из психиатрической больницы строгого режима Бродмура. Он будет содержаться под стражей до следующего судебного заседания, которое пройдет 14 сентября.





Фото: REUTERS / Simon Dawson/File Photo