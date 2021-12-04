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    Мужчину сбил легковой автомобиль на дороге в Павлодаре

    4 Декабря 2021, 10:37

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 46-летний мужчина скончался в результате наезда легкового автомобиля в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    46-летнего мужчину сбил легковой автомобиль в Павлодаре. Известно, что водитель авто превысил допустимую скорость движения.

    «3 декабря в 04:35, напротив дома 35 по улице Академика Сатпаева в городе Павлодар 30-летний водитель автомашины марки «Opel Astra», не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на пешехода 1975 года рождения, который сидел на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался в больнице», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В правоохранительных органах отметили, что автомобиль водворён на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка случившегося.

    Напомним, недавно на республиканской трассе «Павлодар-Кызылорда» возле поселка Шидерты погиб пешеход. Он решил перейти дорогу в неположенном месте в темное время суток и попал под колеса авто.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы
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