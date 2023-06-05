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    Мужчину с инвалидностью насмерть сбили в Аксу

    5 Июня 2023, 14:07

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - За минувшие выходные в Павлодарской области насмерть сбили двух человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pоlisia.kz.

    3 июня в Аксу Павлодарской области по улице М.Маметовой 26-летний водитель автомашины ВАЗ-2108 совершил наезд на 50-летнего пешехода, инвалида 3 группы (глухой), который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

    4 июня на 97 км автодороги Актогай-Шолаксор, вблизи села Жалаулы, 47-летний водитель Volkswagen Passat, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. Водитель авто от полученных телесных повреждений скончался на месте.

    «По фактам ДТП начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Автомашины водворены на специальные штрафные стоянки», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    ДТП МВД РК
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