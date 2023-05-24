Мужчину с 94% ожогами тела спасли врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину после получения обширного ожога, когда обгорело 94% поверхности тела, доставили в Городскую клиническую больницу №4 Алматы. Экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии, врачи реаниматологи выхаживали Антона 20 дней. Он смог вернуться домой спустя 53 дня, на своих ногах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«ЧП произошло 30 марта в моем автомобиле сел аккумулятор, и в тот момент, когда я прикуривал аккумулятор произошла вспышка, практически вся одежда на мне загорелась. Это были ужасные ожоги, приходилось терпеть сильную боль, операции. Почти два месяца врачи боролись за меня, а сегодня я буквально могу вернуться к нормальной жизни – могу ходить, самостоятельно себя обслуживать», - рассказал Антон.

Чуть более месяца он провел в профильном ожоговом отделении, ожоговые хирурги провели операцию: некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой. Иными словами – удалили ожоговый струп и пересадили неповрежденную кожу.

«Я бы назвал это уникальным случаем - термический ожог пламенем площадью 94% I-II-III а-III б степени головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей. В данный момент ожоговая болезнь у пациента в стадии выздоровления», - сказал врач-комбустиолог горбольницы Алматы Диас Даулетбеков.



Антон благодарит своих спасителей и просит опубликовать имена врачей. Это заместитель главного врача по лечебной части ГКБ №4 - Биконуров Нуржан Омарович, заведующий ОАРИТ - Даулетбеков Жандос Шымыртаевич, заведующий ожоговым отделением ГКБ №4 - Альменов Ельдос Адильханович, врач - комбустиолог - Федотов Андрей Анатольевич, врач - комбустиолог - Даулетбаев Диас Ермуханбетович, средний и младший медицинский персонал больницы.



