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    Мужчину от прыжка с крыши пятиэтажки спасли полицейские Экибастуза

    14 Мая 2023, 10:11

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 13 мая в дежурную часть УП города поступило сообщение, что на крыше пятиэтажки, расположенной на ул. Торайгырова, стоит мужчина и хочет спрыгнуть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Незамедлительно к месту происшествия были направлены участковые инспекторы полиции. Нурсултан Серкбаев и Маулет Карыбаев увидели на крыше мужчину, который стоял на самом краю и кричал: «Не подходите! Я сейчас буду прыгать!».

    «Когда поднялся на крышу, я стал задавать разные вопросы, чтобы отвлечь его. Мужчина сообщил, что у него сегодня день рождения, но его обидели. Я сказал ему, зачем прыгать, давай, я помогу тебе. Он посмотрел на меня, и согласился, – рассказал Серкбаев.

    В этот момент, участковый привлек его к себе и стал спускать его по лестнице. Внизу уже находилась скорая помощь.

    28-летний мужчина передан медикам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Происшествия Видео Спасение Экибастуз
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