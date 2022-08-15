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    • Мужчина застрелил сайгака в Акмолинской области

    15 Августа 2022 13:06

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В целях выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконной охоты на сайгаков в период с 8 по 18 августа на территории Акмолинской области проводится республиканская акция «Сайгак». Полицейские задержали мужчину, который застрелил сайгака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе мероприятия сотрудниками природоохранной полиции совместно с РГКП «Охотзоопром» и территориальной инспекцией лесного хозяйства животного мира проводятся рейдовые мероприятия территории на территории региона, где имеются ареалы обитания сайгаков.

    Так, 12 августа сотрудниками ГПП и РГКП «Охотзоопром» был выявлен факт незаконной охоты на сайгака рогача. На территории Амангельдинского сельского округа был задержан 42-летний житель одного из близлежащих сел, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по статье 188, который, находясь на полевом стане, застрелил сайгака рогача.

    Отделом полиции Коргалжинского РОП по данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 337 УК РК «Незаконная охота».

    У подозреваемого изъяты незарегистрированное гладкоствольное, одноствольное ружье ИЖ-16, пять гильз. Назначены соответствующие экспертизы.

    На всей территории Республики Казахстан введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами до 2023 года, кроме использования в научных целях.

    Согласно законодательству за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы от трех до 10 лет с конфискацией имущества.

    Фото: polisia.kz
    #Акмолинская область #Борьба с преступностью #Сайгак
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