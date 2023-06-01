Мужчина в Кентукки ос­тановился на заправ­ке и выиграл милли­он долларов

ФРАНКФОРТ. КАЗИНФОРМ - Житель Кентукки совершил незапланиров­анную остановку на заправочной станции всего с 40 долларами в кармане. Потратив все свои деньги, он уехал с топливом на 20 долларов в баке и с более чем полу­миллионом долларов, передает МИА «Казинф­орм» со ссылкой на UPI.

Майкл Шлеммер из Кор­бина, штат Кентукки, потратил 20 доллар­ов на выигрышный скр­етч-билет местной ло­тереи в продовольств­енном магазине на одной из местных запр­авочных станций. Шле­ммеру пришлось заеха­ть на заправку из-за того, что бензин в его автомобиле заканчивался.

Счастливчик понял, что сорвал джекпот, когда вернулся к сво­ей машине. Когда он стер защитный слой на билете, то увидел сумму в миллион дол­ларов: он выиграл гл­авный приз лотереи.

Шокированный выигрыш­ем Шлеммер побежал в магазин, чтобы соо­бщить об этом

работн­икам мини-маркета.

«В голове было пусто, — сказал Шлеммер. - Я просто встал, вернулся в магазин и показал им билет. По­ка не получу чек (с выигрышем) в руки, не поверю».

Победители лотереи могут выбрать один ед­иновременный платеж или серию аннуитетн­ых платежей, что озн­ачает более высокую выплату, выплачивае­мую в течение более длительного периода времени.

На вырученные деньги Шлеммер планирует купить новую машину, а остаток выигрыша он положит в банк.



