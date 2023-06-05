Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Мужчина управлял авто под воздействием синтетического наркотика в Кокшетау

    5 Июня 2023, 22:38

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау руководитель одного из местных ТОО задержан за рулем автомашины под действием синтетического наркотика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Кроме лишения права управления транспортным средством на 7 лет, в отношении горожанина начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами».

    Автомашина, на которой передвигался подозреваемый, была остановлена сотрудниками городского батальона патрульной полиции. Во время проверки документов поведение мужчины показалось полицейским странным, в связи с чем было принято решение направить его на медицинское освидетельствование. Проведенный анализ показал, что транспортным средством водитель управлял в состоянии наркотического опьянения, при этом в салоне машины могли находиться еще наркотические средства. Об инциденте патрульные полицейские сообщили своим коллегам – оперативникам отдела по противодействию наркоперступности управления полиции города Кокшетау.

    Наркополицейскими был изъят пакетик наркотического средства, предположительно, синтетического происхождения. Согласно экспертизе вещество является смесью психотропного вещества а-PVP, массой 2,9 грамма. Также в машине была найдена денежная купюра номиналом 1 доллар США, используемая в качестве приспособления для употребления синтетики. На ней обнаружены специфические наслоения. Установлено что 44-летний акмолинец является руководителем одного из местных ТОО. Расследование продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане