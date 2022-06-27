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    Мужчина стал жертвой аллигатора в штате Южная Каролина

    27 Июня 2022, 18:26

    МЕРТЛ-БИЧ. КАЗИНФОРМ – По данным полиции, аллигатор затащил жителя района Миртл-Бич штата Южная Каролина в пруд и убил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    Сотрудники пожарной службы отреагировали на вызов в районе Экскалабер-Корт за пределами города Миртл-Бич около 23:45 часов и извлекли жертву и аллигатора из пруда.

    Биолог из департамента природных ресурсов Южной Каролины вместе со службой по вылову аллигаторов приняли решение, что аллигатора следует гуманно подвергнуть эвтаназии на месте.

    Согласно данным департамента природных ресурсов штата, в Южной Каролине обитает около 100 тыс. аллигаторов. Ежегодно отлавливают примерно 250-300 проблемных рептилий в регионе.

    С 2016 года данный случай стал четвертым смертельным нападением аллигатора на человека в истории штата Южная Каролина. Ранее погибли трое взрослых - в 2016, 2018 и 2020 годах.

    При этом отмечается, что людям следует избегать кормления или фотографирования аллигаторов, чтобы свести к минимуму риск нападения.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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