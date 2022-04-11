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    Мужчина сорвался с аттракциона в Шымкенте

    11 Апреля 2022, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина, сорвавшийся с аттракциона в Шымкенте, находится в реанимации. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о том, что парень сорвался с аттракциона на стене скалолазания, распространилась в социальных сетях. По словам очевидцев, аттракцион расположен в парке «Жайлаукол».

    По информации городского управления здравоохранения, 10 апреля текущего года из парка города в службу скорой медицинской помощи «103» поступило сообщение о том, что мужчина упал с высоты и получил травмы.

    «Прибывшие на место медработники оказали больному первую медицинскую помощь и доставили в городскую клиническую больницу №1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Проведено оперативное лечение. Состояние больного тяжелое, находится в реанимации», - прокомментировали в ведомстве.

    По данному факту, имевшему место в парке аттракционов по улице Байдибек би 10 апреля, сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РК (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

    В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Здравоохранение Видео Регионы Шымкент Общество
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