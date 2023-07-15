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    Мужчина скончался во время велогонки в Астане

    15 Июля 2023, 19:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во время велогонки в Астане скончался мужчина. По информации Казахстанской федерации велосипедного спорта, у мужчины не выдержало сердце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С прискорбием сообщаем, что сегодня во время Tour of Uly Dala в Астане с трассы съехал и скончался один из участников велогонки. По предварительным данным у мужчины 1983 года рождения не выдержало сердце. Бригада скорой помощи, дежурившая на соревнованиях, оказала неотложную помощь, но, к сожалению, мужчину не удалось спасти», - прокомментировали в Казахстанской федерации велосипедного спорта.

    Организаторы велогонки принесли соболезнования родным и близким погибшего.

    Также было принято решение завершить велогонку и отменить этап, запланированный на воскресенье 16 июля.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Общество Велоспорт
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