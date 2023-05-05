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    Мужчина похищал госномера с авто и требовал за них выкуп в Алматы

    5 Мая 2023, 15:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину подозревают в том, что он снимал государственные регистрационные номерные знаки с автомашин, а потом возвращал их владельцу за вознаграждение. в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Схему «заработка» фигурант придумал несложную. В ночное время с припаркованных автомашин он снимал государственные номерные знаки, при этом на лобовом стекле оставлял записку с условиями оплаты выкупа за украденный номер. После чего сообщал адрес, где был спрятан номерной знак.

    При проведении оперативно- розыскных мероприятий предполагаемый подозреваемый задержан. Гражданин А., 2002 года рождения, сознался в совершении еще пяти аналогичных краж. По указанным эпизодам проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК», – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Транспорт Видео МВД РК
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