Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мужчина изрезал лицо бывшей жене в Актобе: вынесен приговор

    7 Октября 2020, 14:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в суде №2 города Актобе был вынесен приговор 38-летнему актюбинцу, который жестоко изрезал лицо своей бывшей жены ножом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, в марте текущего года мужчина в подвыпившем состоянии пришел в кафе к бывшей жене, где она работала барменом, избил ее и изрезал ножом ее лицо.

    Вчера во время прений в суде потерпевшая заявила, что простила бывшего мужа и просила суд не лишать его свободы. Мужчина обещал помогать ей материально и оплатить пластическую операцию.

    По приговору суда мужчину признали виновным по статье 106 УК РК - умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Прокурор просил назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

    «Признать виновным подсудимого по статье 106 части 1 УК РК и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Место отбывания наказания учреждение уголовно-исправительной системы средней безопасности. Время содержания под стражей с 3 апреля 2020 года засчитать в расчете 1 день равен 1,5 дню.

    Суд учел жестокость совершения преступления в отношении женщины, а также то, что нанесенные ранения являются неизгладимыми. Отягчающими обстоятельствами дела является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», - сказал судья Жанас Куанышев.

    Приговор суда может быть обжалован в течение 15 дней.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта