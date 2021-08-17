Музей появится на месте памятника эпохи Золотой Орды в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начались работы по музеефикации археологического памятника «Кызыл-Оба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году объект законсервировали , чтобы сохранить от неблагоприятных погодных условий и вредителей. Раскопки на «Кызыл-Оба» продолжились летом.

«Обнаружили стилобат – площадку, на которой совершались религиозные обряды. В мазар много людей не могли войти. Площадь же площадки достигает 200 квадратных метров. Вероятно, здесь проводили и жертвоприношения. На месте обнаружен череп лошади. Позднее площадка использовалась под захоронения. Обнаружили станки трех-четырех человек. Местные жители приходят, рассказывают легенды об этом захоронении. «Кызыл-Оба» сейчас будет особенно интересен архитекторам и строителям», - рассказал директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

В управлении культуры, развития языков и архивного дела сообщили, что проект музеефикации включает установку купола с панорамными окнами. Внутри комплекса сделают помосты со специальной перильной системой, которая оградит объект от влияния внешних факторов. Ожидается, что уникальный памятник смогут посещать туристы в любое время года.

Музеефикация памятника стала возможной благодаря Комплексному плану развития области на 2021-2025 годы. Работы пройдут и на других памятниках. В регионе планируют развивать археологический туризм.

Напомним, мавзолей эпохи Золотой Орды обнаружили в Уалихановском районе в 2019 году. Ученый, археолог, кандидат исторических наук, руководитель учебно-научного центра археологии Северо-Казахстанского университета им.М. Козыбаева Анатолий Плешаков рассказывал нашему агентству об археологический ценности найденного мавзолея.