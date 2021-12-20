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    Музей Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане станет духовным центром мирового уровня

    20 Декабря 2021, 20:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане разрабатывается концепция музея Ходжи Ахмеда Ясауи. В этой работе принимают участие известные туркестанские ученые. За ходом строительства и развитием музея непосредственно следит аким области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В современном архитектурном центре поставлена цель - показать на глобальном уровне исторические реалии, жизнь и учение Ходжи Ахмеда Ясауи и сохранить духовное наследие ученого. В новом музее будет сформирован фонд, собраны наследие Ясауи и труды его учеников за рубежом, старинные рукописи и исторические экспонаты. Также в городе Туркестан планируется проведение международной конференции, которая объединит ученых, изучающих научное наследие Ясауи во всех уголках мира. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, ознакомившись с работой по комплектованию нового музея.

    Ознакомившись с новой концепцией культурного центра, построенного с целью популяризации места Х. А. Ясауи в истории и его заслуг в гуманизации общества, аким области поставил перед руководителями проектов ряд задач. Он подчеркнул, что новый музей станет культурным очагом, прославляющим труды духовного учителя мусульман всего Востока.

    Площадь музея Ходжи Ахмеда Ясауи - 3200 квадратных метров. Строительство велось по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева. В музее будет трудоустроено 100 человек.

    В целом проводится большая работа по превращению Туркестана в центр туризма. Активизировалась подготовка гидов, которые будут работать с туристами, гостями региона.

    В Туркестанской области сфера туризма динамично развивается по 3 направлениям: историко-познавательном, лечебно-оздоровительном и экологическом.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Культура Акимат Рухани жаңғыру
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