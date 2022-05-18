Мусорных полигонов не хватает во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сфере управления отходами из года в год остаются не решенными проблемные вопросы. С таким заявлением выступил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, в Акмолинской области насчитывается 617 населенных пунктов. Однако полигоны со всеми необходимыми разрешительными документами имеются лишь в 24 населенных пунктах, в 249 – полигоны не соответствуют санитарным и экологическим требованиям», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась во всех регионах. К примеру, в Актюбинской области не соответствуют требованиям 157 полигонов, Костанайской – 29, Северо-Казахстанской области – 333.

«Проблемным для всех регионов остается вопрос сортировки и переработки отходов. Плановая проверка Генеральной прокуратуры, проведенная в 2021 году, показала, что профильное министерство не в полной мере обладает данными об объемах образованных, размещенных, утилизированных и переработанных отходов, полигонах и площадках для их хранения, субъектах, работающих в этой сфере. В этой связи в адрес Правительства внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков», - сообщил генпрокурор.

Он подчеркнул, что руководители департаментов экологии и должностные лица Минэкологии привлечены к дисциплинарной ответственности. Проводится инвентаризация природопользователей, имеющих отношение к системе сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов, полигонов и площадок для хранения отходов и другое.

«По результатам настоящей проверки всеми прокурорами областей внесены акты надзора в акиматы и департаменты экологии (на рассмотрении), а также направлено письмо в адрес первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан о проблемных вопросах - стихийных свалках, отсутствии полигонов в населенных пунктах, использовании закрытых полигонов и других - в сфере управления коммунальными отходами, а также предложения по их решению», - добавил Берик Асылов.