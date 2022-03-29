Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Мурата сделал откровенное признание перед боем с Головкиным

    29 Марта 2022, 09:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) объяснил свои опасения перед долгожданным боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Боксеры часто бывают чересчур довольны и выгорают перед выходом на ринг, когда думают: «Этот бой последний», «Вот, он здесь». Мне не нравится тот факт, что иногда я не могу показать весь свой потенциал и полностью сконцентрироваться на том, что происходит на ринге. Самое отвратительное — это когда я теряю концентрацию. Это довольно страшно, поэтому я должен иметь хороший менталитет, чтобы этого не произошло», — сказал Мурата.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артем Захаров выиграл международный турнир по велоспорту на треке в Чехии
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров