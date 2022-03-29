Мурата сделал откровенное признание перед боем с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) объяснил свои опасения перед долгожданным боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Боксеры часто бывают чересчур довольны и выгорают перед выходом на ринг, когда думают: «Этот бой последний», «Вот, он здесь». Мне не нравится тот факт, что иногда я не могу показать весь свой потенциал и полностью сконцентрироваться на том, что происходит на ринге. Самое отвратительное — это когда я теряю концентрацию. Это довольно страшно, поэтому я должен иметь хороший менталитет, чтобы этого не произошло», — сказал Мурата.