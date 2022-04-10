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    Мурата оценил уровень Головкина после нокаута в Японии

    10 Апреля 2022, 21:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-3, 13 КО) поделился мнением о техническом аспекте бокса казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я почувствовал уровень мастерства Головкина. Разнообразие его ударов было другим, потому что он наносит удары под разными углами. Силу его ударов я тоже ощутил», — признался Мурата.

    Напомним, Геннадий Головкин победил Риоту Мурату техническим нокаутом в девятом раунде и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Видео нокаута можно увидеть здесь.

    Ожидается, что свой следующий бой Головкин проведет в сентябре против мексиканского боксера Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс
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