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    Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК

    26 Ноября 2022, 18:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Текст указа опубликован на сайте Акорды, передает МИА «Казинформ».

    Мурат Нуртлеу родился в 1976 году в Алматы. Окончил факультет Международных отношений Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби (1998).

    Опыт работы:

    1998-1999 - референт, Атташе Службы Государственного Протокола МИД РК.

    1999-2003 - атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии.

    2003-2004 - 2-ой секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

    2004-2006 - советник Министра иностранных дел РК.

    2007 - руководитель Секретариата Министра иностранных дел РК.

    2007 - заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

    2007-2011 - руководитель Аппарата Сената Парламента РК.

    2011 - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

    2011 - директор Департамента Азии и Африки МИД РК.

    2011-2014 - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

    2014-2016 - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК.

    2016-2019 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.

    2019-2021 - помощник Президента Республики Казахстан.

    2021-2022 - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    Январь 2022 года - первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

    1 февраля 2022 года Указом Главы государства назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

    Владеет двумя иностранными языками: английский, немецкий.

    Семейное положение: женат, воспитывает 4 детей.

    Ранее сообщалось, что руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности.


    Фото: akorda.kz
    Назначения Администрация Президента РК
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