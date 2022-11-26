Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Текст указа опубликован на сайте Акорды, передает МИА «Казинформ».

Мурат Нуртлеу родился в 1976 году в Алматы. Окончил факультет Международных отношений Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби (1998).

Опыт работы:

1998-1999 - референт, Атташе Службы Государственного Протокола МИД РК.

1999-2003 - атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии.

2003-2004 - 2-ой секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

2004-2006 - советник Министра иностранных дел РК.

2007 - руководитель Секретариата Министра иностранных дел РК.

2007 - заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

2007-2011 - руководитель Аппарата Сената Парламента РК.

2011 - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

2011 - директор Департамента Азии и Африки МИД РК.

2011-2014 - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

2014-2016 - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК.

2016-2019 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.

2019-2021 - помощник Президента Республики Казахстан.

2021-2022 - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Январь 2022 года - первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

1 февраля 2022 года Указом Главы государства назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Владеет двумя иностранными языками: английский, немецкий.

Семейное положение: женат, воспитывает 4 детей.

Ранее сообщалось, что руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности.





Фото: akorda.kz

