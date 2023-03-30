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    Мурат Мукаев избран председателем Западно-Казахстанского областного маслихата

    30 Марта 2023, 15:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На первой сессии областного маслихата VII созыва также избраны члены постоянных комиссий и их председатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Состоялась первая сессия областного маслихата VII созыва. В работе сессии приняли участие аким области Нариман Торегалиев, заместители акима области, руководители управлений и департаментов, представители средств массовой информации, члены областной избирательной комиссии.

    На первой организационной сессии председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков огласил итоги выборов и вручил удостоверения.

    Глава региона Нариман Турегалиев поздравил обновленный состав депутатов и пожелал плодотворной работы.

    В ходе сессии решением депутатского корпуса единогласным голосованием председателем областного маслихата избран Мукаев Мурат Рахметович.

    Мукаев Мурат Рахметович родился 19 февраля 1969 года в селе Фурманов Фурмановского района Западно-Казахстанской области. Национальность - казах. Образование - высшее, окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Специальность – «Бухгалтерский учет-экономист».

    С 1992 по 2019 годы работал инспектором учета Государственной налоговой инспекции Фурмановского района Западно-Казахстанской области, менеджером, бухгалтером, инспектором в сфере таможенного контроля, руководителем отдела, заместителем начальника территориального управления, руководителем, акимом Жанибекского, Теректинского районов, акимом города Уральск.

    С 2019 по 2022 годы первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan».

    С 2022 года исполнительный секретарь Западно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT», с 22 декабря 2022 года председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT». Депутат Западно-Казахстанского областного маслихата VII созыва. Член партии «AMANAT».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Назначения Регионы Маслихат Уральск Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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