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    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре

    25 Мая 2023, 21:26

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мейржан Айманов получил звание «Халық Қаһарманы» как отважный и самоотверженный человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    В Павлодаре появился мурал, посвященный памяти Мейржана Копбосыновича Айманова.​

    26 августа 2021 года Мейржана Айманова по долгу службы направили для ликвидации крупного пожара, который произошел в одной из войсковых частей Жамбылской области. Он руководил тушением пожара и эвакуационными работами, а также участвовал в них.

    Во время пожара случилось несколько взрывов – после первого Мейржан Копбосынович продолжил свою работу и, жертвуя собой, вытащил из огня нескольких коллег. После этого на складе прогремел второй взрыв, который унес его жизнь.

    За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Указом Президента Республики Казахстан от 29 августа 2021 года Мейржану Айманову было посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы» с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан».

    На открытии мурала присутствовали ветераны и сотрудники департамента по ЧС Павлодарской области, родные и близкие героя.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Память Регионы Общество МЧС Утраты ДЧС Павлодар
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