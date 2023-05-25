Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мейржан Айманов получил звание «Халық Қаһарманы» как отважный и самоотверженный человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В Павлодаре появился мурал, посвященный памяти Мейржана Копбосыновича Айманова.​

26 августа 2021 года Мейржана Айманова по долгу службы направили для ликвидации крупного пожара, который произошел в одной из войсковых частей Жамбылской области. Он руководил тушением пожара и эвакуационными работами, а также участвовал в них.

Во время пожара случилось несколько взрывов – после первого Мейржан Копбосынович продолжил свою работу и, жертвуя собой, вытащил из огня нескольких коллег. После этого на складе прогремел второй взрыв, который унес его жизнь.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Указом Президента Республики Казахстан от 29 августа 2021 года Мейржану Айманову было посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы» с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан».

На открытии мурала присутствовали ветераны и сотрудники департамента по ЧС Павлодарской области, родные и близкие героя.



