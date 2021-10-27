Мурал с изображением Мукагали Макатаева появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось торжественное открытие мурала в честь 90-летия известного поэта Мукагали Макатаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мурал с портретом Мукагали Макатаева нарисован на фасаде жилого дома, расположенного на пересечении улиц М. Макатаева и А. Шарипова.

Данный арт-проект был создан по инициативе киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

«Совсем недавно в национальный прокат вышел фильм «Мукагали». Сегодня все мы собрались на открытии мурала в честь акына. Очень надеемся, что мурал, который мы нарисовали понравиться горожанам. Также мы будем продолжать поддерживать идею посвящать муралы и нашим другим известным деятелям»,- сказал вице-президент киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова Айдархан Адильбаев.

В мероприятии приняли участие также родственники поэта.

«Сегодня прекрасный день. Мы рады, что у нас в городе появился такой большой мурал, посвященный всеми любимому поэту. Хочу поблагодарить киностудию «Казахфильм» за это. В этом году завершается празднование 90-летия Мукагали Макатаева. Недавно в центре Раимбекского района в честь него открылся памятник. Мы надеемся, что и последующие празднования его дня рождения будут проходить также, и он навсегда останется в памяти народа»,- отметила невестка Мукагали Макатаева Бахыткуль Айдарова.

Авторами мурала выступили молодые художники Нурболат Аманкул и Абай Султан.

«Размер мурала составляет почти 190 кв.м. На создание картины ушло пять дней. Мы рады, что нам доверили нарисовать мурал такого выдающегося человека как Мукагали Макатаев. Думаю всем понравилось наше творение»,- рассказал художник.