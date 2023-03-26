Мультсериал про Курмангазы сняли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выпустили мультсериал про Курмангазы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Анимационное произведение рассказывает историю создания кюев выдающегося домбриста и композитора. Сценарий совмещает реальные исторические события и мифические сказания. Всего запланировано 13 серий, длительность каждой – 3-5 минут.

Авторы сериала – группа молодых отечественных художников. Это их дебютный проект. В перспективе они планируют снять анимационные сериалы, рассказывающие истории, по мотивам которых были написаны кюи Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Казангапа.

«Вообще мы выбрали кюи и этот формат, потому что кюи у многих ассоциируются с тем, что на тоях выносят бешбармак, и все знают, что сейчас будет мясо и еда. Это немного неправильно. Поэтому мы хотим возродить отношение к кюям. Это наша история, это то, что нужно ценить и уважать», - сказала продюсер анимационной студии Мадина Сутбаева.