Мультфильм о ботайской культуре снимают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Серию анимационных фильмов о ботайской культуре намерены создать мультипликаторы из Северо-Казахстанской области. Пилотную серию уже выпустили. Права на мультфильм выкупил «Казахфильм», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из создателей проекта является мультипликатор Евгений Зиновьев. Он рассказал, что история мультфильма началась четыре года назад. Проект из регионального неожиданного приобрел статус республиканского.

«Проект был разработан в нашей студии. Фоном служит ботайская культура. Главными героями являются два подростка Асхат и Федор. Одна из важных мыслей проекта – многонациональность нашего государства. У мультфильма история длиной в четыре года. Начинали с местного регионального уровня. Так получилось, что наши старания заметили в республике. Сейчас идут разговоры о том, что бы проект был продлен. На днях получил информацию, что мультфильм попал в ТОП-5 проектов финансирования на целый сезон», - поделился Е.Зиновьев.

Создатели мультфильма планировали привлечь к проекту известного североказахстанского археолога Виктора Зайберта. В стране и за ее пределами знают, что открыл миру Ботай именно он. Мультипликаторы хотели, чтобы В. Зайберт озвучивал своего героя. Но случилось так, что в проекте увековечили память о знаменитом ученом, который посвятил жизнь изучению ботайской культуры. Тем не менее образ археолога будет появляться в мультфильме.

Мультсериал «Живая история. Тайны Ботая» задумывался Е.Зиновьевым как образовательный. Основная его цель – вызвать интерес юного зрителя к историческому наследию страны, популяризировать казахстанскую историю и культуру за рубежом.

Если говорить о сюжете коротко, то в центре его два друга Асхат и Федор, которые попадают в археологический лагерь, посвященный исследованию культуры Ботая. Изучая гробницу, они пробуждают древнюю сущность, которая управляет временем. После этого в лагере начинают происходить странные события. Оживший шаман, проснувшееся зло, магия, влюбленность и хулиганы – все это есть в мультсериале.

Пилотная серия вышла на казахском языке. За счет собственных средств Е.Зиновьев сделал перевод мультфильма, актеры его озвучили, сейчас идет монтаж. Он уверен, что таким образом увеличится охват аудитории.

В студии с Е.Зиновьевым работают еще девять человек. Из них шестеро – выпускники местного колледжа искусства. Студия планирует проект адаптированных мультфильмов для зрителей возраста 0+. В апреле подадут проект на питчинг в «Казахфильм».