Мухтар Тлеуберди принял участие в министерской встрече «С5+1» в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась министерская встреча «С5+1» с участием заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди, Государственного секретаря США Энтони Блинкена, министров иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили важность региональной дипломатической платформы «С5+1», отметив ее востребованность в разрешении критической ситуации в Афганистане, большой потенциал в объединении усилий государств региона по противодействию COVID-19, реализации возможностей в сфере экономической взаимосвязанности и борьбе с климатическим кризисом. Подчеркнули важность обеспечения безопасности иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну и формирование инклюзивного правительства Афганистана.

Глава МИД Казахстана заявил, что «С5+1 зарекомендовала себя как регулярная площадка обсуждения региональной безопасности, наращивания взаимовыгодных связей внутри региона Центральной Азии и США».

Также, участники встречи подчеркнули своевременность инициативы Казахстана по созыву встречи руководителей природоохранных ведомств стран С5+1, практические итоги которых могут стать двигателем экономического роста, и отметили возможности, предоставляемые улучшенными региональными энергетическими связями и энергоэффективностью.

Встреча «С5+1» позволила обсудить новые вызовы и угрозы в Центральной Азии, совместные меры по решению экологических проблем, а также пути расширения торгово-инвестиционных связей, решение которых требует регионального подхода.

Состоялись также встречи М.Тлеуберди с помощником Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу и Старшим директором офиса по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эриком Грином.

В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, включая предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, текущая ситуация в Афганистане и продвижение межафганского диалога и другое.

«В преддверии празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и США хотелось бы отметить, что Казахстан и впредь будет прилагать усилия совместно с американской стороной по расширению взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», - сказал М.Тлеуберди.

Представители Белого дома отметили важность взаимодействия между «USAID» и «KazAID», в т.ч. в рамках оказания гуманитарной помощи Афганистану. Высоко оценены усилия Казахстана в борьбе с COVID-19 и создании собственной вакцины против короновируса.

В этот же день состоялись двусторонние переговоры главы внешнеполитического ведомства РК М.Тлеуберди с министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску, министром иностранных дел Шри-Ланки Гамини Лакшманом Пейрисом, министром индустрии и новых технологий и Спецпосланником по климату ОАЭ Султан Ахмедом Аль-Джабером, министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом Аль-Заяни.



