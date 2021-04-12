Мухтар Тлеуберди и Анн Линде высоко оценили торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швецией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК подвел итоги встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дали высокую оценку казахстанско-шведскому торгово-экономическому сотрудничеству. Выразили взаимный интерес к сотрудничеству в области здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, устойчивого развития и энергетики. Казахстан заинтересован в сотрудничестве со Швецией в области машиностроения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды», - сказал Мухтар Тлеуберди в своем выступлении после встречи.

Он подчеркнул, что для Казахстана также интересны шведские технологии по эффективному использованию водных ресурсов, переработке бытовых отходов.

«В целом, данные переговоры показали обоюдную заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества. Уверены, что нынешний уровень политического диалога между нашими странами создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия», - заключил министр.



