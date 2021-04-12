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    Мухтар Тлеуберди и Анн Линде высоко оценили торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швецией

    12 Апреля 2021, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК подвел итоги встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дали высокую оценку казахстанско-шведскому торгово-экономическому сотрудничеству. Выразили взаимный интерес к сотрудничеству в области здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, устойчивого развития и энергетики. Казахстан заинтересован в сотрудничестве со Швецией в области машиностроения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды», - сказал Мухтар Тлеуберди в своем выступлении после встречи.

    Он подчеркнул, что для Казахстана также интересны шведские технологии по эффективному использованию водных ресурсов, переработке бытовых отходов.

    «В целом, данные переговоры показали обоюдную заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества. Уверены, что нынешний уровень политического диалога между нашими странами создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия», - заключил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОБСЕ МИД РК
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