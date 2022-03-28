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    Можно ли вакцинироваться во время ораза

    28 Марта 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинирование не нарушает ораза. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана Ершат кажы Онгар на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Можно ли прививаться или нельзя, зависит от состава вакцины. В ее составе не должно быть питательных веществ. То есть, разрешается прививаться вакциной для сохранения здоровья. Вакцинирование не нарушает ораза», – сказал Е.Онгар, отвечая на вопросы журналистов.

    Замаглавы ДУМК также дал разъяснение по поводу размера фитр садака.

    «В этом году размер фитр садака установлен в 500 тенге. Эта сумма равняется рыночной стоимости двух килограммов муки. Были выяснены и учтены цены на муку во всех регионах страны. Что касается уплаты фитр садака, ее следует произвести с начала ораза, в течение 30 дней. То есть, до праздника Ораза айт. Лучше уплатить в дни ораза», – сказал Н.Таганулы.

    Напомним, в ходе брифинга Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил о начале месяца Рамазан и об открытии Центра религиозной информации при ДУМК.

    Также он призвал предпринимателей снизить цены на социально значимые товары в месяц Рамазан.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Религия Общество Вакцинация ДУМК Ораза айт
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